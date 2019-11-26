موقف بطولي بعارضة جازان: شاب يجازف لإنقاذ أُمٍّ وطفلتها جرفتهما السيول

سقط بحفرة عميقة أثناء إنقاذهما وأُصيب ونُقل للمستشفى مع الناجيتَيْن

سطَّر شاب موقفًا بطوليًّا، تمكن خلاله من إنقاذ طفلة وأُمها في مجرى وادٍ بمحافظة العارضة شرقي منطقة جازان اليوم الثلاثاء، وذلك خلال وجودهم في نزهة بالمحافظة.

وتفصيلاً، قال شقيق المنقذ لـ"سبق": كان أخي سلطان علي دليح في نزهة بمحافظة العارضة بأحد الأودية، وخلال جلوسه في الوادي شاهد لحظة سقوط طفلة، ولحقتها والدتها؛ تحاول إنقاذها.

وتابع: هرع فورًا للوادي، وأسهم في إخراج الأم، ثم قفز بحثًا عن الطفلة التي جرفها السيل، وتدخَّل بعض الموجودين، وتمكنوا معه من إنقاذ الطفلة، وإخراجه "سلطان" من حفرة عميقة، سقط بها؛ وتعرَّض لإصابة؛ ونُقل للمستشفى مع الناجيتَيْن.

وقال سلمان شقيق المنقذ إن أخاه نُقل للمستشفى وحالته الصحية مستقرة، وحذَّر في الوقت ذاته من المجازفة في السيول، وترك الأطفال عند مجاريها.