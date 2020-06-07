بالفيديو.. أمير القصيم: الجائحة لم تنتهِ.. الحرص ثم الحرص

حثّ أمير القصيم الدكتور فيصل بن مشعل، على الالتزام والتقيّد بتدابير التباعد الاجتماعي والتعاطي مع "كورونا".
وقال الدكتور فيصل بن مشعل في فيديو: "الحرص ثم الحرص ثم الحرص، لم ننتهِ، مازلنا في بداية الطريق بعد، وعودة الحياة إلى طبيعتها لا تعني انتهاء الجائحة وربما يعود الحجر في يومٍ من الأيام.
وأضاف: "قد ترى الدولة العودة أسبوعاً وأسبوعين، وهذا قائم على مدى تجاوب المواطنين والمقيمين مع الإجراءات الوقائية كافة".أمير القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل فيروس كورونا الجديد
حثّ على الالتزام بتدابير التباعد وقال: ما زلنا في بداية الطريق بعد
حثّ أمير القصيم الدكتور فيصل بن مشعل، على الالتزام والتقيّد بتدابير التباعد الاجتماعي والتعاطي مع "كورونا".
وقال الدكتور فيصل بن مشعل في فيديو: "الحرص ثم الحرص ثم الحرص، لم ننتهِ، مازلنا في بداية الطريق بعد، وعودة الحياة إلى طبيعتها لا تعني انتهاء الجائحة وربما يعود الحجر في يومٍ من الأيام.
وأضاف: "قد ترى الدولة العودة أسبوعاً وأسبوعين، وهذا قائم على مدى تجاوب المواطنين والمقيمين مع الإجراءات الوقائية كافة".