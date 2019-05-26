"الشهراني" لرتبة عقيد بوزارة الدفاع

يتلقى العقيد الركن ذيب بن محمد بن سعد الشهراني التهاني والتبريكات من الزملاء والأقارب؛ وذلك بمناسبة صدور الأمر السامي الكريم بترقيته إلى رتبة "عقيد" بوزارة الدفاع.

وعبَّر العقيد الركن "الشهراني" عن شكره وتقديره لولاة الأمر على الثقة الغالية مؤكدًا أن هذه الترقية ستكون حافزًا له على بذل المزيد من العطاء والتفاني في خدمة الدين ثم المليك والوطن.

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26 مايو 2019 - 21 رمضان 1440 11:15 PM

"الشهراني" لرتبة عقيد بوزارة الدفاع

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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يتلقى العقيد الركن ذيب بن محمد بن سعد الشهراني التهاني والتبريكات من الزملاء والأقارب؛ وذلك بمناسبة صدور الأمر السامي الكريم بترقيته إلى رتبة "عقيد" بوزارة الدفاع.

وعبَّر العقيد الركن "الشهراني" عن شكره وتقديره لولاة الأمر على الثقة الغالية مؤكدًا أن هذه الترقية ستكون حافزًا له على بذل المزيد من العطاء والتفاني في خدمة الدين ثم المليك والوطن.

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