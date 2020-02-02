برامج توعوية تثقيفية عن كورونا في مدارس مكة اعتبارًا من الغد

تستمرّ لمدة 7 أيام وتستهدف أكثر من 382 ألف طالب وطالبة

تستعد الإدارة التعليمية بمكة المكرمة، لتنظيم برامج توعوية تثقيفية في مدارسها، عن فيروس كورونا الجديد، بدءًا من الغد.

وتفصيلًا؛ وجه "تعليم مكة المكرمة"، جميع المدارس بتنفيذ برامج توعوية تثقيفية عن فيروس كورونا بدءًا من يوم غد الموافق 9/ 6/ 1441هـ.

وتستمر البرامج، لمدة 7 أيام، وتستهدف أكثر من 382 ألف طالب وطالبة في 1538 مدرسة.

يأتي ذلك وفقًا للتوجيهات الصادرة من ‎وزارة التعليم في هذا الجانب.

مكة المكرمة إدارة تعليم مكة المكرمة فيروس كورونا الجديد

3

02 فبراير 2020 - 8 جمادى الآخر 1441 11:52 AM

تستمرّ لمدة 7 أيام وتستهدف أكثر من 382 ألف طالب وطالبة

برامج توعوية تثقيفية عن كورونا في مدارس مكة اعتبارًا من الغد

عبدالرزاق البجالي

مكة المكرمة

0 375

تستعد الإدارة التعليمية بمكة المكرمة، لتنظيم برامج توعوية تثقيفية في مدارسها، عن فيروس كورونا الجديد، بدءًا من الغد.

وتفصيلًا؛ وجه "تعليم مكة المكرمة"، جميع المدارس بتنفيذ برامج توعوية تثقيفية عن فيروس كورونا بدءًا من يوم غد الموافق 9/ 6/ 1441هـ.

وتستمر البرامج، لمدة 7 أيام، وتستهدف أكثر من 382 ألف طالب وطالبة في 1538 مدرسة.

يأتي ذلك وفقًا للتوجيهات الصادرة من ‎وزارة التعليم في هذا الجانب.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

مكة المكرمة إدارة تعليم مكة المكرمة فيروس كورونا الجديد

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020