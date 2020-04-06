أمانة المدينة المنورة تبدأ في توزيع أكثر من 10 آلاف "عبوة تعقيم اليدين"

أنتجته مختبرات إدارة البحوث البيئية

بدأت أمانة منطقة المدينة المنورة اليوم، توزيع أكثر من 10 آلاف عبوة الجل المعقم الذي أنتجته في مختبراتها؛ لتوزيعه على المواطنين والمقيمين ومنسوبي القطاعات الأمنية والخدمية.


يُذكر أن أمانة المنطقة ممثلة بإدارة البحوث والمختبرات البيئية حصلت مؤخراً على موافقة هيئة الغذاء والدواء على تصنيع "الجل" الخاص بتعقيم اليدين.

فيروس كورونا الجديد

4

06 إبريل 2020 - 13 شعبان 1441 04:30 PM

أنتجته مختبرات إدارة البحوث البيئية

أمانة المدينة المنورة تبدأ في توزيع أكثر من 10 آلاف "عبوة تعقيم اليدين"

وكالة الأنباء السعودية (واس)

المدينة المنورة

1 2,072

بدأت أمانة منطقة المدينة المنورة اليوم، توزيع أكثر من 10 آلاف عبوة الجل المعقم الذي أنتجته في مختبراتها؛ لتوزيعه على المواطنين والمقيمين ومنسوبي القطاعات الأمنية والخدمية.


يُذكر أن أمانة المنطقة ممثلة بإدارة البحوث والمختبرات البيئية حصلت مؤخراً على موافقة هيئة الغذاء والدواء على تصنيع "الجل" الخاص بتعقيم اليدين.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا الجديد

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020