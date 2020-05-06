من باكستان للأردن واليمن.. إغاثي الملك سلمان يواصل عمله الإنساني

ضمن مشروع المساعدات الإغاثية للمركز خلال شهر رمضان المبارك

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، لليوم الثاني عشر على التوالي توزيع السلال الغذائية الرمضانية بإقليم البنجاب في جمهورية باكستان، بالتعاون مع الجهات المسؤولة بالحكومة الباكستانية؛ لإيصال تلك المساعدات لمنازل المستفيدين أو أقرب مواقع لهم، مع اتخاذ كل الاحتياطات والإجراءات الاحترازية التي وضعتها الحكومة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وتم توزيع 1.734 سلة غذائية للأسر المحتاجة والفقيرة بإقليم البنجاب، على 10.404 أفراد؛ منها 736 سلة غذائية تزن 24 طنًّا في منطقة لاهور، استفاد منها 4.416 فردًا.. و300 سلة غذائية تزن 10 أطنان في منطقة مظفر جر، استفاد منها 1.800 فرد.. و119 سلة غذائية تزن 4 أطنان في منطقة توبا تيك سنق، استفاد منها 714 فردًا.. و300 سلة غذائية تزن 10 أطنان في منطقة باك باتان، استفاد منها 1.800 فرد.. و279 سلة غذائية تزن 9 أطنان في منطقة راجنبور، استفاد منها 1.674 فردًا.

ويأتي ذلك في إطار مشروع المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تقدّمها المملكة عبر المركز لجمهورية باكستان الشقيقة خلال شهر رمضان المبارك.

كما وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع الهيئة الخيرية الهاشمية أمس، 3.880 سلة غذائية، للأسر الأردنية المتعففة في محافظات: (عمان، والطفيلة، والزرقاء، ومعان، وجرش، والبلقاء).

وتأتي هذه المساعدات ضِمن مشروع توزيع 6.000 سلة غذائية، تزن 444 طنًّا، على الأسر الأردنية والفلسطينية الأكثر تأثرًا بسبب الإجراءات الاحترازية؛ كمنع التنقل، وتعطيل القطاع الخاص نتيجة لانتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وفي السياق ذاته، قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس بتوزيع 11.750 كرتون تمور للأسر المتضررة في عدد من المحافظات اليمنية، استفاد منها 11.750 أسرة.

وتم توزيع 1.625 كرتون تمور على الأسر النازحة في مديرية مجزر بمحافظة مأرب، استفاد منها 1.625 أسرة، و3.125 على الأسر المتضررة والنازحة في مديرية ولد ربيع بمحافظة البيضاء، استفاد منه 3.125 فردًا، و3.875 كرتون تمور على الأسر النازحة والمتضررة في مديرية المظفر بمحافظة تعز، استفاد منها 3.875 فردًا.

كما تم توزيع 3.125 كرتون تمور على النازحين والأسر الأشد فقرًا في منطقة الريان وما جاورها بمحافظة الجوف؛ حيث استفاد من الكمية الموزعة 3125 أسرة.

يأتي ذلك في إطار مشروع توزيع 3.000 طن من التمور في اليمن.