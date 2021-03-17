شاهد.. "التحالف" يبث لقطات من عملية عسكرية نُفذت للتعامل مع مصادر التهديد الحوثي

أظهر مخالفتهم للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية

نشر تحالف دعم الشرعية في اليمن، لقطات من عملية عسكرية تم تنفيذها بمحافظة عمران للتعامل مع مصادر التهديد الحوثي بإطلاق طائرة من دون طيار مفخخة باتجاه المملكة.

وتبين اللقطات إحباط عملية الهجوم الوشيك من قِبل الميليشيا الحوثية، وكذلك الاستهداف الدقيق والمباشر للطائرة من دون طيار المفخخة والعناصر الإرهابية من الميليشيا الحوثية المسؤولة عن عملية التفخيخ والتركيب والإطلاق.

ويوضح الفيديو الذي نشره "التحالف" استخدام الميليشيا الحوثية لأحد الطرق بالمحافظة، وهو طريق يستخدمه المدنيون للتنقل، كما عطلت مناشط الحياة العامة وأغلقت الطريق أمام المواطنين استعدادًا للتجهيز وإطلاق الطائرة من دون طيار؛ مما يعد مخالفًا للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية باستخدام البنية التحتية المدنية للأغراض العسكرية والأعمال العدائية والإرهابية.