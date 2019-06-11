لكشفها التزوير.. تكريم ممرضة بمدينة "سعود الطبية"

ضبطت وثائق تتضمن بيانات خاطئة بغرض العلاج

كرّمت النقطة الأمنية بمدينة الملك سعود الطبية التابعة لشرطة منطقة الرياض، الممرضة ريما بنت سعد الحساوي من طوارئ مستشفى الأطفال، تقديرًا لتميزها في العمل، حيث تمكنت من ضبط مجموعة من قضايا تزوير الوثائق بغرض العلاج بالمدينة الطبية من خلال استخدام بيانات غير صحيحة.

وثمنت الإدارة التنفيذية بالمدينة جهود الممرضة "الحساوي"، التي أتت من منطلق إحساسها بالمسؤولية الوطنية والتفاني في أداء واجبها.

وأوضحت أن هذه النماذج يحتذى بها كقيم نبيلة من شأنها أن تساهم في تعزيز الأمن وسلامة المجتمع.

وأوضحت المدينة أن هذا التكريم ينبع من حرص النقطة الأمنية على تعزيز القيم الإيجابية وتفعيل الحس الأمني لدى الموظفين، داعية الجميع إلى الحرص الدائم واليقظة وأداء مهامهم بكل إخلاص وأمانة.