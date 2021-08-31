اعتراض وإسقاط مفخخة ثانية حاولت الهجوم على مطار #أبها ومعلومات تشير إلى وقوع 8 إصابات

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم، اعتراض وإسقاط طائرة مفخخة ثانية حاولت الهجوم على مطار #أبها الدولي.
وقال التحالف وفق "الإخبارية": المعلومات الأولية تشير إلى وجود 8 إصابات وتضرر طائرة مدنية.
وأكّد التحالف أن الاعتداء الثاني على مطار #أبها خلال 24 ساعة يمثل جريمة حرب.
التحالف: تضرر طائرة مدنية.. الاعتداء الثاني على مطار #أبها خلال 24 ساعة يمثل جريمة حرب
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم، اعتراض وإسقاط طائرة مفخخة ثانية حاولت الهجوم على مطار #أبها الدولي.
وقال التحالف وفق "الإخبارية": المعلومات الأولية تشير إلى وجود 8 إصابات وتضرر طائرة مدنية.
وأكّد التحالف أن الاعتداء الثاني على مطار #أبها خلال 24 ساعة يمثل جريمة حرب.