اعتراض وإسقاط مفخخة ثانية حاولت الهجوم على مطار #أبها ومعلومات تشير إلى وقوع 8 إصابات

التحالف: تضرر طائرة مدنية.. الاعتداء الثاني على مطار #أبها خلال 24 ساعة يمثل جريمة حرب

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم، اعتراض وإسقاط طائرة مفخخة ثانية حاولت الهجوم على مطار #أبها الدولي.

وقال التحالف وفق "الإخبارية": المعلومات الأولية تشير إلى وجود 8 إصابات وتضرر طائرة مدنية.

وأكّد التحالف أن الاعتداء الثاني على مطار #أبها خلال 24 ساعة يمثل جريمة حرب.

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31 أغسطس 2021 - 23 محرّم 1443 11:44 AM

التحالف: تضرر طائرة مدنية.. الاعتداء الثاني على مطار #أبها خلال 24 ساعة يمثل جريمة حرب

اعتراض وإسقاط مفخخة ثانية حاولت الهجوم على مطار #أبها ومعلومات تشير إلى وقوع 8 إصابات

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم، اعتراض وإسقاط طائرة مفخخة ثانية حاولت الهجوم على مطار #أبها الدولي.

وقال التحالف وفق "الإخبارية": المعلومات الأولية تشير إلى وجود 8 إصابات وتضرر طائرة مدنية.

وأكّد التحالف أن الاعتداء الثاني على مطار #أبها خلال 24 ساعة يمثل جريمة حرب.

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