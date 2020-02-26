وزير الخارجية يستقبل مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشام

بحث معه آخر المستجدات على الساحة السورية والجهود المبذولة

استقبل الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، بمكتبه في ديوان الوزارة بالرياض، اليوم، مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون بلاد الشام والمبعوث الخاص لسوريا جويل رايبرن.

شهد الاستقبال بحث آخر المستجدات على الساحة السورية والجهود المبذولة حيالها.

حضر الاستقبال وزير الدولة لشؤون الخليج العربي ثامر بن سبهان السبهان، ووكيل الوزارة للشؤون السياسية والاقتصادية الدكتور عادل بن سراج مرداد.