في زيارة رسمية.. وزير الخارجية يصل إلى العاصمة القطرية الدوحة

وصل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، اليوم، إلى العاصمة القطرية الدوحة، في زيارة رسمية.
وكان في استقبال سموه والوفد المرافق له بمطار الدوحة الدولي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر الشقيقة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، والقائم بأعمال سفارة المملكة في دولة قطر علي بن سعد القحطاني، وعدد من منسوبي السفارة.

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26 إبريل 2021 - 14 رمضان 1442 05:45 PM

في زيارة رسمية.. وزير الخارجية يصل إلى العاصمة القطرية الدوحة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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وصل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، اليوم، إلى العاصمة القطرية الدوحة، في زيارة رسمية.
وكان في استقبال سموه والوفد المرافق له بمطار الدوحة الدولي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر الشقيقة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، والقائم بأعمال سفارة المملكة في دولة قطر علي بن سعد القحطاني، وعدد من منسوبي السفارة.

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