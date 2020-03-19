"بلدية خباش" تكثف إجراءاتها الاحترازية لمنع انتشار "كورونا"

أطلقت خدمة لاستقبال الاستفسارات على "الواتس آب"

تواصل بلدية محافظة خباش جهودها في اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية التي أوصت بها الجهات الصحية المختصة لمكافحة فيروس كورونا الجديد (COVID19) ومنع انتشاره، والتأكد من تطبيق القرارات والتدابير الوقائية لحماية صحة المواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم.

وشرعت البلدية في رش الحدائق والمتنزهات وحاويات النفايات؛ كما كثفت الرقابة على المطاعم بأنواعها، وألزمتها باقتصار تقديم الخدمة على طلبات السيارات والتوصيل فقط، ومنع الأكل والشرب بداخلها، تجاوباً مع التعليمات الصادرة للحدّ من تفشي فيروس كورونا.

كما أطلقت بلدية خباش خدمة "الواتس آب" لاستقبال الاستفسارات على الرقم (0175460392) على مدى 24 ساعة؛ وذلك للحد من وجود الجمهور والمستفيدين وتسهيل خدمتهم عن بعد.