مستشفى صامطة ينظم حملة للتبرع بالدم على فترتين صباحية ومسائية

تزامناً مع اليوم العالمي للمتبرعين والذي يصادف 14 يونيو من كل عام

ينظم مستشفى صامطة العام- ممثلاً بقسم المختبر وبنك الدم- حملة للتبرع بالدم تحت شعار" تبرع بدمك واجعل العالم مكاناً أوفر صحة" بالمحافظة. ويأتي تنفيذ هذه الحملة تزامناً مع اليوم العالمي للمتبرعين بالدم والذي يصادف 14 من يونيو من كل عام.

وتنفذ الحملة على فترتين ابتداءً من اليوم الأحد إلى الخميس الموافق 03 _ 07 / 11/ 1442 وتستمر لمدة خمسة أيام وعلى فترتين صباحية ومسائية حيث تبدأ الفترة الصباحية من الساعة 8:30 صباحاً إلى 3:00 عصراً بوحدة شهيد الصحة حسن العر بالمستشفى والفترة الثانية تنطلق اعتباراً من يوم غدٍ الاثنين وبالتعاون مع فريق الدغارير التطوعي وتستمر لمدة يومين من 4:00 مساءً إلى 10:00 مساءً بقاعة المراسيم للمناسبات.

الجدير بالذكر أن المستشفى يحث المتبرعين السابقين على تكرار التبرع وتشجيع غير المتبرعين على التبرع بالدم تماشياً مع خطط المستشفى واستراتيجية وزارة الصحة لتوفير كميات كافية من فصائل ووحدات الدم المختلفة لضمان سلامة وصحة المواطنين والمقيمين في المملكة وإنقاذ حياة المحتاجين من مصابي الحوادث إضافة إلى إنقاذ حياة المصابين بأمراض الدم المختلفة مؤكدين على التزام المتبرعين بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.