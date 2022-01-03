أطلقوا سراحها فوراً.."التعاون الإسلامي" تدين خطف الحوثي سفينة بعلم الإمارات

محملة بمعدات للمستشفى السعودي الميداني.. والتأكيد:عمل إجرامي يعرقل الملاحة

أعربت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، عن إدانتها الشديدة لعملية القرصنة والاختطاف التي اقترفتها ميليشيا الحوثي ضد سفينة مدنية تحمل علم دولة الإمارات العربية المتحدة كانت محملة بمعدات للمستشفى السعودي الميداني.



واعتبرت منظمة التعاون الإسلامي هذا الاعتداء عملاً إجراميًا من شأنه عرقلة حرية الملاحة البحرية والتجارية الذي تضمنه القوانين والمعاهدات الدولية، ويؤدي إلى وقف إرسال المساعدات الإنسانية والإغاثية للشعب اليمني.

وطالبت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بإطلاق سراح السفينة فوراً.