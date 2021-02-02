أسياخ تخترق جسد شاب ورئته بمكة وتخرج من بطنه.. وتدخل نادر يُنقذ حياته

تجمع دموي حول القلب وتهتك ثم قطع.. وبـ"المدينة الطبية" كانت العملية الفريدة

أنقذت العناية الإلهية ثم التدخل الجراحي العاجل الذي قام به فريق طبي متخصص من مركز الجراحات التخصصية بمدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدّسة؛ شاباً يبلغ من العمر 17 عاماً كان قد تعرّض لإصابة بالغة من جرّاء سقوط سقالة مبنى تحت الإنشاء.

وفي التفاصيل؛ استقبلت طوارئ المدينة الطبية الشاب بعد تحويله من مستشفى الملك فيصل في حالة حرجة بعد اختراق الأسياخ الحديدية القفص الصدري من تحت الإبط الأيسر عابرة الرئة إلى القلب وخروجها من أعلى البطن؛ ما أدى إلى وجود تجمع دموي حول القلب مع تهتك بالرئة اليسرى وقطع في الحجاب الحاجز.

وباشر الفريق الطبي من الجراحات التخصصية الحالة وتم إخضاع المصاب للأشعة المقطعية التي أظهرت نتائجها وجود التجمع الدموي حول القلب وقطع بالحجاب الحاجز وخروج المعدة من تجويف البطن إلى تجويف الرئة والحجاب الحاجز من الجرح.

وقرر الفريق الطبي على وجه السرعة بالتدخل الجراحي العاجل؛ حيث قام أطباء جراحة القلب بقيادة الدكتور عمرو، بتفريغ التجمع الدموي حول القلب، وتم بعد ذلك تدخل الفريق الجراحي بقيادة الدكتور إيهاب الحسيني، بفتح البطن السريع ورأب القطع بالحجاب الحاجز مع إصلاح لجرح المعدة مع رأب لقطع الجرح الخارجي.

وتم نقل المصاب إلى العناية المركزة؛ حيث تمت متابعة حالته وتلقيه العلاج حتى استقرت حالته الصحية ونقله إلى التنويم حتى تماثل للشفاء وخروجه بصحة وعافية بإشراف رئيس مركز الجراحات التخصصية الدكتور عبدالعزيز الزهراني، ومتابعة سير الخطة الجراحية منذ دخول المصاب حتى خروجه.

ويتميز مركز الجراحات التخصصية بالمدينة الطبية، في القيام بمثل هذا النوع من العمليات النادرة وغيرها الكثير نظير ما تمتلكه المدينة الطبية من كفاءات ذات تأهيل عالٍ وإمكانات على أحدث مستوى تضاهي مثيلاتها بالعالم بدعم كبير توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين، ووزارة الصحة، للرعاية الصحية للمواطنين والمقيمين وزوّار بيت الله الحرام، وتقديم كل ما من شأنه تسهيل الحصول على خدمة طبية متميزة ذات جودة عالية ضمن رؤية المملكة الطموحة.