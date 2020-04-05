أمانة جدة تباشر إغلاق 7 أحياء كمساندة للجهات الأمنية

الزهراني: منع التجول فرصة لتكثيف الجهود البلدية

أوضح وكيل أمين محافظة جدة للبلديات المهندس محمد إبراهيم الزهراني، أن قطاع بلديات الجنوب وقطاع بلديات الشرق، عَمِل على تكثيف الجهود لدعم ومساندة الجهات الأمنية خلال أعمال عزل الأحياء السبعة؛ مبينًا أن "منع التجول" تمنح فرصة أكبر لتكثيف الجهود البلدية في هذه الأحياء والمساهمة في رفع مستوى الإصحاح البيئي والحد من انتقال العدوى.

وأشار الزهراني إلى استمرار جهود الأمانة في دعم الجهات الأمنية والجهات المعنية؛ حرصًا منها على صحة المواطنين والمقيمين.

وبيّن الزهراني أنه فور صدور التوصيات الصحية المقدمة من الجهات المعنية للحد من انتشار فيروس كورونا؛ باشرت أمانة محافظة جدة إغلاق مداخل سبعة أحياء بالمحافظة بصبات خرسانية، والتي صدر توجيه وزارة الداخلية بعزلها وفقًا للإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا حيث جرى إغلاق أحياء: (كيلو 14 جنوب، کيلو 14 شمال، المحجر، غليل، القريات، کيلو 13، بترومين) ومنع الدخول إليها أو الخروج منها، ومنع التجول فيها على مدار اليوم 24 ساعة؛ وذلك اعتبارًا من الساعة الثالثة من عصر أمس السبت وحتى إشعار آخر.