رغم فوائدها الكثيرة.. تناول كميات كبيرة من الفيتامينات قد يسبب أمراضًا خطيرة

قد تزيد خطر الإصابة بالسرطان وأمراض القلب والسكتة الدماغية أو الموت

على الرغم من كونها ضرورية ومفيدة لصحة الإنسان؛ إلا أن التناول لكميات كبيرة من الفيتامنيات، قد يكون له أضرار جانبية كبيرة؛ خاصة في حالات عدم الالتزام بالجرعات الموصوفة من قِبَل الأطباء.

إذا أفرط الشخص في تناول الفيتامينات معتقدًا بذلك أنه يمكنه تحقيق نتائج سريعة أو تعزيز صحته، فهو مخطئ؛ إذ ربما يكون للكمية الزائدة آثار جانبية خطيرة ومميتة.

ووفق "سبوتنيك عربي"، تنقسم الفيتامينات إلى نوعين، (قابل للذوبان في الدهون)، و(قابل للذوبان في الماء).

الفيتامينات القابلة للذوبان في الماء لا يتم تخزينها في الجسم بشكل عام، مثل فيتامين (C) مثلًا، يخرج مع البول في الغالب، ورغم ذلك لا يُنصح بتناول كميات كبيرة منه.

ولكن هناك بعض الفيتامينات القابلة للذوبان في الماء، والتي يمكن أن تكون "سامة" ومدمرة للصحة إذا تناولتها بكميات كبيرة مثل فيتامين (B6)، إلى جانب الفيتامينات القابلة للذوبان في الدهون مثل فيتامين (E)، ويكون ضارًّا عندما يتراكم الكثير منه في جسمك؛ وهو ما قد يسبب دمارًا لصحتك فيما يطلق عليه "سمية فيتامين E"؛ حيث يسبب ترقق الأوعية الدموية، أو حتى نزيفًا مميتًا، وأيضًا إعاقة تخثر الدم وزيادة خطر الإصابة بسكتة دماغية نزفية؛ وفقًا لموقع "Health Digest".

عمومًا.. احترس من تناول الجرعات الكبيرة من الفيتامينات وخاصة أنواع (C، D، E) حيث أثبتت دراسة أنك قد تؤذي نفسك بالفعل إن فعلت ذلك؛ فالجرعات الكبيرة من الفيتامينات تزيد خطر الإصابة بالسرطان، وأمراض القلب، وسرطان البروستاتا، وحتى حصوات الكلى.