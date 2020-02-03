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لم تتضح بعد الأسباب التي دعته للقيام بهذا التصرف الغريب

دوريات أمن بمكة تضبط شخصاً حاول حرق نفسه فوق سيارة

تمكنت الجهات الأمنية بشرطة العاصمة المقدسة من ضبط شخص بعدما اعتلى إحدى المركبات مساء اليوم وهدد بحرق نفسه.

وتفصيلاً؛ تلقت العمليات المشتركة بلاغاً عن قيام شخص باعتلاء مركبة في أحد شوارع مكة ويحمل جالوناً يحوي بنزيناً، ومهدداً بحرق نفسه.





باشرت دوريات الأمن بالعاصمة المقدسة الحالة، وفر الشخص من الموقع وتمكنت بفضل الله من ضبطه، ولم تتضح الأسباب التي دعته للقيام بهذا التصرف.