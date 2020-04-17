عدسة "سبق" ترصد جهود "مرور وادي الفرع" أثناء فترة منع التجوُّل

الطرق والأسواق بالمحافظة خالية تمامًا بشكل واعٍ.. وفي قمة الالتزام

رصدت عدسة "سبق" جهود مرور محافظة وادي الفرع أثناء فترة منع التجوُّل، الذي يبدأ من الساعة الثالثة مساء حتى الساعة السادسة صباحًا؛ وذلك حرصًا على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

ويتمركز مرور المحافظة على المدخل الرئيسي، إضافة إلى الجولات الميدانية في بعض الطرق والشوارع، وذلك بمتابعة ميدانية من مدير مرور محافظة وادي الفرع النقيب عبدالحميد بن نافع الصاعدي.

وباتت الطرق والأسواق بالمحافظة خالية تمامًا من المركبات بشكل واعٍ، في قمة الالتزام بساعات منع التجوُّل امتثالاً للتوجيه السامي الذي يهدف إلى حماية أرواح المواطنين والمقيمين من فيروس كورونا المستجد.