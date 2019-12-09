ختام النسخة الثانية من كرسي بن لادن.. "ريادة الأعمال والإبداع بأم القرى"

اختتمت النسخة الثانية من مسابقة كرسي المعلم محمد بن لادن للإبداع وريادة الأعمال بجامعة أم القرى، والتي تم إطلاقها بالتزامن مع الأسبوع العالمي لريادة الأعمال الشهر الماضي، تحت رعاية وكيل عمادة البحث العلمي للكراسي العلمية، الدكتور عبدالإله الغامدي.

وأشار أستاذ الكرسي، الدكتور محمود إبراهيم فلاتة، إلى الورش التفاعلية التي قدمتها المسابقة للمشاركين والتي ساهمت في توليد الأفكار الريادية، وإعطاء الطلبة فكرة حول إعداد نموذج العمل التجاري وتصميم المنتجات الأولية، واستراتيجيات الدخول إلى السوق، مما أسهم في تخريج مشاريع مميزة قدمها المتنافسون على جوائز الكرسي.

وأكد أن الكرسي يهدف إلى نشر ثقافة ريادة الأعمال في المجتمع الجامعي، ويدعم العديد من الأبحاث العلمية في مجال الإبداع و ريادة الأعمال والتي تم نشرها في مجلات علمية محكمة ومؤتمرات علمية، مشيراً إلى قيام الكرسي بتنظيم الأنشطة والمشاركة في الفعاليات ذات العلاقة.