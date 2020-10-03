"عبدالعزيز بن سلمان" يبحث مع وزير خارجية اليابان تعزيز العلاقات في مجالات الطاقة والتقنية

في مكتبه بالرياض اليوم

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، في مكتبه بالرياض اليوم، معالي وزير الخارجية الياباني موتيجي توشيميتسو، الذي يزور المملكة حاليًا.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين في مجالات الطاقة والتقنية، حيث تطرق الاجتماع إلى سبل التعاون في مجالات الاقتصاد الدائري للكربون، وإنتاج وقود الهيدروجين، والطاقة المتجددة، بالإضافة إلى أهمية استقرار الأسواق العالمية للبترول.

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03 أكتوبر 2020 - 16 صفر 1442 06:58 PM

في مكتبه بالرياض اليوم

"عبدالعزيز بن سلمان" يبحث مع وزير خارجية اليابان تعزيز العلاقات في مجالات الطاقة والتقنية

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، في مكتبه بالرياض اليوم، معالي وزير الخارجية الياباني موتيجي توشيميتسو، الذي يزور المملكة حاليًا.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين في مجالات الطاقة والتقنية، حيث تطرق الاجتماع إلى سبل التعاون في مجالات الاقتصاد الدائري للكربون، وإنتاج وقود الهيدروجين، والطاقة المتجددة، بالإضافة إلى أهمية استقرار الأسواق العالمية للبترول.

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