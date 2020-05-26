الجزائر: تسجيل 194 إصابة جديدة بفيروس كورونا

ليرتفع عدد الإصابات المؤكدة إلى8697

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية اليوم عن تسجيل 194 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الإصابات المؤكدة إلى8697 إصابة.

وأوضح الناطق باسم لجنة متابعة مستجدات وباء كوفيد 19 جمال فورار أنه تم تسجيل 8 وفيات جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 617 حالة وفاة، وتسجيل 171 حالة شفاء ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 4918.