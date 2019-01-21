بعد تدشين أول تجربتين بمكة وتبوك.. "التعليم" تناقش تحديات الطفولة المبكرة غداً

يتخلل اللقاء عدد من الجلسات وورش العمل لمناقشة القضايا المتعلقة

تطلق وزارة التعليم، غداً الثلاثاء، لقاءً بعنوان "الطفولة المبكرة.. الرؤية ومقومات النجاح"، والذي تنظمه وكالة الأداء التعليمي ممثلة في إدارة الطفولة المبكرة وذلك في مقر الوزارة بالرياض.

وفي التفاصيل، ينطلق اللقاء بحضور نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن العاصمي ومشاركة مديري التعليم بالإدارات التعليمية بالمناطق والمحافظات، وعدد من مديرات الطفولة المبكرة.

ويناقش اللقاء عدداً من الموضوعات التي تخص الطفولة المبكرة إضافة للوقوف على أبرز التحديات التي تواجه مجال الطفولة المبكرة في التعليم، وبمشاركة عدد من الجهات المعنية.

ويتخلل اللقاء عدد من الجلسات وورش العمل التي تناقش قضايا الطفولة المبكرة في الوقت الراهن والرؤية المستقبلية لها، والرد على تساؤلات واستفسارات المعنيين.

ويختم اللقاء جلساته بحوار مفتوح مع وكيل الوزارة للأداء التعليمي الدكتور عيد الحيسوني، لعرض أبرز التوصيات التي سيخرج بها اللقاء لتبني برامج وموضوعات تتعلق بالطفولة المبكرة.

ومن جهة أخرى، دشنت إدارة التعليم بمكة المكرمة، اليوم الاثنين، فصول الدمج في مدرسة "26" للطفولة المبكرة في العاصمة المقدسة، برعاية مدير عام "تعليم مكة المكرمة" محمد الحارثي.

وسبقتها في الثامن من يناير الجاري تدشين أول مدرسة حكومية في مرحلة الطفولة المبكرة في الروضة "14" في "تعليم تبوك"، والتي تُعتبر النواة الأولى للمدارس الحكومية في مرحلة الطفولة المبكرة، وتشمل دمج رياض الأطفال مع الصفوف الأولية "أول وثاني وثالث ابتدائي" وتتوافق مع هيكلة الوزارة الجديدة.