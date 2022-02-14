"فيفا" يصدر قراره تجاه موقعة البرازيل والأرجنتين

بعد أحداث سبتمبر 2021

بعد أحداث سبتمبر 2021 بين منتخبي البرازيل والأرجنتين، قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إعادة مباراة المنتخبين، ضمن التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم لقارة أمريكا الجنوبية، والتي توقفت بعد دقائق من بدايتها خلال سبتمبر 2021، بسبب الأحداث التي منعت استمرارها.

وقال «فيفا» في بيان رسمي، اليوم الاثنين : "قررت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم إعادة مباراة البرازيل والأرجنتين، بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم، في موعد ومكان سيتم تحديده لاحقًا".

وأقرت لجنة الانضباط أيضًا عقوبة الإيقاف لمدة مباراتين على رباعي منتخب الأرجنتين إيميليانو مارتينيز، جيوفاني لوسيلسو، كريستيان روميرو، وبوينديا، لعدم امتثالهم لبروتوكول الفيفا المعمول به في المباريات الدولية، كما وقعت غرامات مالية على الاتحاد البرازيلي بنحو 500 ألف فرانك سويسري، والاتحاد الأرجنتيني بـ200 ألف فرانك سويسري، بسبب بعض المخالفات التي ارتكبها الطرفان.

وكانت مواجهة المنتخب البرازيلي ونظيره الأرجنتيني قد توقفت بعد عدة دقائق من انطلاقها، بسبب طلب أفراد من وزارة الصحة البرازيلية إيقاف اللقاء، بعد مشاركة عددٍ من لاعبي المنتخب الأرجنتيني المخالفين لقواعد الحجر الصحي في البرازيل.