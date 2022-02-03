بينهم قياديان.. طائرات التحالف تقتل 7 حوثيين غرب تعز

دمرت مخزن أسلحة في مديرية جبل حبشي

قتل 7 من عناصر ميليشيات الحوثي، بينهم قياديان، اليوم (الخميس)، في غارات لمقاتلات التحالف العربي غرب مدينة تعز.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" عن مصدر عسكري أن غارة جوية استهدفت تجمعًا لميليشيات الحوثي وعربة عسكرية؛ مما أدى إلى مقتل 7 من العناصر بينهم القياديان محمد أحمد ناجي حسان وفوزان نجيب أحمد فرحان، وإصابة آخرين.

وبين المصدر أن غارة أخرى استهدفت مخزن أسلحة في منطقة الروض تبيشعة في مديرية جبل حبشي غربي المدينة.