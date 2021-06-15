تسريبات "أندرويد 12" تكشف ميزة استثنائية في الاتصالات

الكشف دوريًّا عن ميزاته الجديدة المطروحة في نسخة "بيتا"

كشفت تسريبات خاصة بنظام تشغيل "أندرويد 12" المرتقب من شركة "جوجل" الأمريكية، احتواءه على ميزة استثنائية في الاتصالات.

ورغم أن "جوجل" لم تطرح بعدُ نظامها الجديد "أندرويد 12"؛ إلا أنه يتم الكشف دوريًّا عن ميزاته الجديدة المطروحة في نسخة "بيتا" التي لا تزال قيد الاختبار.

ورصد موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص، أحدث ميزة موجودة في "أندرويد 12"، والمتمثلة في ظهور مدة المكالمة الحالية على شريط الحالة.

ويتضمن نظام تشغيل "أندرويد 12" تغييرًا شاملًا في واجهة المستخدم، وإن كانت جوجل لا تزال تعمل على تعديل بعض التفاصيل التي ستسهل على المستخدمين بصورة كبيرة.

وطرحت "جوجل" نسخة البيتا من "أندرويد 12" بصورة تجريبية على بعض هواتف "جوجل بيكسل"؛ لاختبارها لدى مستخدميها قبل طرحها إلى كل مستخدمي "أندرويد" في العالم.

وتعمل تلك الميزة الجديدة، على أنه بمجرد إنهاء المستخدم لمكالمته الهاتفية؛ ينشئ "أندرويد 12" إشعارًا على شريط المهام، بمدة المكالمة التي أجريتَها، ويمكن العودة إلى تفاصيلها بمجرد النقر عليها، ليذهب بك إلى تطبيق الهاتف سريعًا.

ومن المتوقع أن تستخدم تطبيقات الطرف الثالث للاتصالات مثل "سكايب" و"واتساب" و"فايبر" وما إلى ذلك من تطبيقات اتصالات، نفس الميزة، لإظهار مدة المكالمة على شريط المهام.