فوز أحدهما يُدخله مربع الكبار.. الأهلي يسعى لمصالحة جماهيره أمام أبها

في ختام الجولة الـ14 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

تُختتم مساء اليوم الاثنين مباريات الجولة الـ14 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم بلقاء وحيد، يجمع الأهلي (السادس - 23 نقطة) بنظيره أبها (السابع - 23 نقطة)، حينما يلتقي الفريقان عند الساعة الـ8:05 مساء على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.

الأهلي يخوض اللقاء متسلحًا بعاملَيْ الأرض والجمهور، ويسعى لمصالحة جماهيره عقب الخسارة الأخيرة الكبيرة أمام الهلال 1/ 3. كما أن حصد النقاط الثلاث يعيد الفريق لمربع الكبار، ويُبقي حظوظه قائمة بشكل أكبر للزحف قدمًا نحو الصدارة.

في المقابل تلعب الظروف المتشابهة دورًا كبيرًا مع أبها (الحصان الأسود للدوري في هذا الموسم بعد صعوده لدوري الأضواء) في حال تخطي عقبة المستضيف؛ إذ سيأخذ موقع الأهلي في المربع، ويرفع رصيده إلى 26 نقطة. وإن عاد بنقطة إلى الديار في حال التعادل فإن ذلك يعد أمرًا جيدًا؛ كونه يلعب أمام صاحب الأرض والجمهور، وفارق المحترفين المحليين والأجانب في صفوف الأخضر، وسيبقى في مركزه السابع، الموقع الأكثر أمانًا (مناطق الدفء)، ولكن يبقى الطموح ببلوغ مربع الكبار، والسعي لخطف البطاقة الآسيوية.