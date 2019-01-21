"تقييم" تعلن استقبال طلبات المستثمرين لإنشاء مراكز "تقدير" في جدة

ضمن خطة الهيئة وأهدافها لخصخصتها والتوسع في إنشائها وتشغيلها

أعلنت الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، البدء في خصخصة مراكز تقدير أضرار حوادث المركبات في مدينة جدة، وإتاحة الفرصة للراغبين في الاستثمار للتقديم على المنافسة من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة؛ حيث تُعد "تقدير" منظومة متكاملة لإدارة وتشغيل وتنظيم عمليات تقييم أضرار حوادث المركبات بشكل إلكتروني بمهنية واحترافية، ووفق المعايير والمقاييس العالمية.

ويأتي الإعلان ضمن خطة الهيئة وأهدافها لخصخصة مراكز تقدير أضرار حوادث المركبات، والتوسع في إنشاء وتشغيل هذه المراكز من خلال إشراك القطاع الخاص الذي سيعمل ضمن اشتراطات فنية أعدتها الهيئة وتتوافق مع المعايير والمواصفات الدولية.

وستسهم هذه المراكز في ضبط عمليات التقديرات وحفظ حقوق الأطراف؛ من خلال الربط مع الجهات ذات العلاقة في الحادث بنظام إلكتروني شامل يسهل على المواطن ويختصر كثيراً من الإجراءات، ويسهم في تسريع عمليات التعويض من شركات التأمين.