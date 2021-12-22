"عسيري": أعراض إصابة "كورونا" لمكتملي التحصين مثل البرد.. والخوف على هؤلاء

قال: الجرعة التنشيطية تعطي حماية أطول والحاجة زادت إليها في وجود أوميكرون

كشف استشاري الأمراض المعدية بوزارة الصحة، الدكتور عبدالله عسيري، أن مستكملي التحصين حتى لو أصيبوا بكوفيد فهو غالباً زكام مثلما كان يحدث كل سنة قبل الجائحة، لكن الخوف هو على مَن لم يحصل أو يستكمل التحصين ضد كوفيد.

وبيَّن الدكتور عسيري، أن الجرعة التنشيطية تعطي حماية أدوم والحاجة زادت إليها في وجود أوميكرون واستمرار وجود فئة غير قليلة من غير المحصنين بيننا.