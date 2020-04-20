بالفيديو.. "الصحة" تجدد التأكيد على البقاء في المنزل والالتزام بالإجراءات الاحترازية

أكدت أن الإجراءات الوقائية جنبت المملكة مساراً خطيراً

جددت وزارة الصحة، التأكيد على أهمية البقاء في المنزل والبعد عن التجمعات وتجنب ملامسة الوجه وخاصة العين والأنف، والمحافظة على الآداب والسلوكيات الصحية.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي الدوري للحديث عن آخر مستجدات فيروس "كورونا": إن "المسارات والسيناريوهات عن إصابات كورونا كانت تشير إلى أن السعودية ستكون في مدى يتراوح ما بين 10 آلاف حالة في حدها الأدنى، إلى حالات قد تتجاوز 200 ألف حالة في حدها الأعلى".

وأضاف: "كانت الخيارات أمام الجميع أن نتمسك بالإجراءات الصحية والاحترازات والخطوات الوقائية الهامة جدًا، وأن نستثمر كافة الجهود التي تقوم بها الجهات الحكومية من أجل وضع المجتمع في أعلى مستوى للحماية والوقاية، لنكون بإذن الله في المسار الأقل خطرًا على الجميع".

وتابع: "اليوم هذا العدد أسهمنا جميعًا فيه لأننا كلنا مسؤولون من خلال بقائنا في منازلنا والبعد عن الخروج إلا للحاجة الضرورية القصوى، والبعد عن التجمعات داخل المنازل وخارجها وأن نترك مسافة لا تقل عن متر ونصف، خلال لقائنا بأي شخص، ونواصل تجنب ملامسة الوجه وخاصة العين والأنف والفم، وأيضًا مداومة غسل اليدين وجعلها دائمًا نظيفة والالتزام بالآداب والسلوكيات المتعلقة بالعطاس والسعال والتخلص من المناديل بالشكل السليم".

ودعا إلى التواصل بمركز الاتصال الموحد المركزي بوزارة الصحة 937 في حال كان لدينا أي أعراض أو استفسارات أو تساؤلات أو استشارات.

وكانت وزارة الصحة، قد أعلنت اليوم الاثنين 20 أبريل 2020، عن تسجيل 1122 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال يوم أمس الأحد.

وأضاف: أن "إجمالي الحالات في المملكة وصل إلى 10484 حالة حتى الآن، وأن إجمالي الحالات في المملكة ١٠٤٨٤ حالة، ٢٧٪ لسعوديين، و٧٣٪ لغير السعوديين، فيما تراوحت الأعمار ما بين شهر إلى ٩٦ عامًا".