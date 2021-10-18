النيابة العامة: نشر الوثائق والمعلومات السرية أو إفشاؤها جريمة كبيرة

أشارت إلى أن عقوباتها تصل إلى السجن 20 سنة وغرامة مليون ريال

أوضحت النيابة العامة أن نشر الوثائق والمعلومات السرية أو إفشاء أي من ذلك جريمة، تصل عقوباتها إلى السجن لمدة عشرين سنة وغرامة مليون ريال.

النيابة العامة عبر حسابها الرسمي على تويتر: تُعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف طبقاً لقرار معالي النائب العام رقم (١) وتاريخ ١ / ١ / ١٤٤٢هـ.