بأرقام قياسية.. ألعاب القوى السعودية تعود لها الحياة من بوابة الطائف

بعد توقف لـ7 أشهر بسبب جائحة كورونا



فهد العتيبي– الطائف: احتضنت مدينة الملك فهد الرياضية في الحوية بمحافظة الطائف، ملتقيات الأندية الصيفية للدرجات الثلاث للعام الحالي 1442هـ، فعاليات الملتقى الثالث لألعاب القوى، الذي سبقه الملتقيان الأول والثاني.

وأقيم هذا الملتقى بمشاركة أكثر من 20 ناديًا و218 لاعبًا مشاركًا و18 مدربًا و18 إداريًّا و40 حكمًا للفعاليات، وذلك بمتابعة من العميد هادي بن بكر القحطاني رئيس الاتحاد السعودي لألعاب القوى، وبحضور مدير مكتب الهيئة العامة للرياضة بمحافظة الطائف عبدالله الزايدي، وإشراف ومتابعة من المدير الفني للمنتخبات السعودية العدّاء العالمي الكابتن سعد شداد الأسمري.

وتأتي هذه المشاركة بعد توقف للأنشطة الرياضية لأكثر من 7 أشهر تزامنًا مع تفشّي الوباء العالمي كوفيد-19 كورونا، في حين أشاد الكابتن سعد شداد بهذا التفاعل من قبل الأندية المشاركة والأرقام القوية التي حُطمت في هذه الملتقيات، لاسيما أنها أتت بعد توقف تام للأنشطة الرياضية.

وأشار إلى أن هناك عملًا فعالًا من قبل الأندية كان سببًا في الوصول لهذه المستويات بمتابعتهم للاعبين، وإعداد برامج تتوافق مع هذه الجائحة حفاظًا على مستويات لاعبيهم، والتي كانت دافعًا قويًّا لتحقيق بعض الأرقام الشخصية لهم في هذا الملتقى.

وأكد "شداد" أن المستويات والأرقام التي تحققت ما هي إلا دلالة على قوة ألعاب القوى السعودية وعودتها للمنصات والمحافل الدولية بشكلٍ قوي.

وقال: إن "دلّ على شيء فإنما يدل على حرصٍ ورعاية من القيادات العليا للرياضة للظهور بمظهر مشرف"، مقدمًا شكره لكل من ساهم وحضر هذه الملتقيات وإظهارها بصورة مشرفة، متمنيًا للجميع ولأبنائه اللاعبين التوفيق في المنافسات القادمة.

وتنشر "سبق" نتائج الملتقى؛ حيث تأهل اللاعب محمد داوود تولو (الهلال) لبطولة العالم في الكرة الحديدية لمسافة 17.78م، كما تأهل كلٌّ من: العدّاء باقر آل جمعة، والعداء عيسى جراح (الصفا) لبطولة العالم في سباق 110 حواجز، وكان من ثمار هذه الملتقيات تحطيم الرقم القياسي السعودي لإطاحة المطرقة لدرجة الشباب، والذي استمر لسنوات، وذلك عن طريق الرامي محمد عبدالله الزاير (الصفا) لمسافة 62.55م، وتحقيق رقم قوي في سباق 600م لدرجة الناشئين عن طريق العداء ذياب السبيعي (الأغر).

