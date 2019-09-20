وكيل أمانة الرياض يفتتح قاعة الاحتفالات ببلدية "ضرماء"

بحضور مسؤولين في المحافظة

برعاية أمين منطقة الرياض، طارق بن عبدالعزيز الفاس، افتتح وكيل الأمين لشؤون بلديات المنطقة صالح بن عبدالعزيز المخضوب، قاعة احتفالات بلدية محافظة "ضرماء" يوم الخميس، وبحضور محافظ "ضرماء" محمد بن عبدالعزيز الثاقب، ورؤساء الدوائر الحكومية ورؤساء بلديات منطقة الرياض.

وبدأ الحفل بالقرآن الكريم، ثم كلمة لرئيس بلدية محافظة "ضرماء" سعود بن نافع السلمي، وبعدها تم تقديم إهداء لوكيل الأمين، وتكريم المشاركين.