"الخماسية" تدين بشدة اعتداءات الحوثيين المتكررة على المدنيين باليمن واستمرار هجماتهم على المملكة والإمارات

في بيان مشترك إثر اجتماع ممثلي اللجنة رفيعي المستوى لـ 5 حكومات

أدانت اللجنة الخماسية -بشدة- الاعتداءات المتكررة التي يشنّها الحوثيون على المدنيين في اليمن، بما في ذلك الاعتداء على الموظفين المحليين في السفارة الأمريكية في صنعاء، واستمرار هجماتهم الإرهابية الشنيعة على المملكة العربية السعودية، وأخيراً على دولة الإمارات العربية المتحدة.

جاء ذلك في بيان مشترك إثر اجتماع ممثلي اللجنة الخماسية رفيعي المستوى عن حكومات المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان ودولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، الذي عُقد يوم 26 يناير 2022 لبحث الوضع في اليمن، بمشاركة المبعوث الخاص للأمم المتحدة هانس غروندبرغ؛ ضيف الاجتماع.

وأكّد البيان أن هذه الهجمات تعرقل جهود السلام، وتسبّب تفاقم المعاناة، مشيراً إلى أن اللجنة الخماسية عاودت التشديد على أن الإرهاب بأشكاله وصوره كافة يشكل واحداً من أخطر التهديدات للسلام والأمن الدوليين، مشدّدة الحاجة إلى محاسبة مرتكبي أعمال الإرهاب وتقديمهم للعدالة.

وأعربت اللجنة الخماسية عن تأييدها التام للمملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وقلقهما الأمني المشروع، مطالبة بوقف فوري للهجمات التي يشنّها الحوثيون.

وقال البيان: "تدرك اللجنة الخماسية أن للسعودية والإمارات حقاً مشروعاً بالدفاع عن أراضيهما ضد الهجمات الإرهابية، وفقاً للقانون الدولي، ووفقاً للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتجنب التسبّب في أضرارٍ للمدنيين. وكذلك تدين اللجنة احتجاز السفينة الإماراتية "روابي" قُبالة سواحل اليمن، وتؤكّد أن الحوثيين يشكلون خطراً كبيراً على أمن سفن الشحن في خليج عدن والبحر الأحمر".

وأشار البيان إلى أن اللجنة الخماسية بحثت عمل إيران غير المشروع بتزويد صواريخ وأسلحة متقدّمة للحوثيين؛ لافتة إلى أن هذا الأمر يشكّل انتهاكاً لقرارَي مجلس الأمن رقم 2216 ورقم 2231.

وجدّدت اللجنة التأكيد على أهمية الوصول إلى حل سياسي عاجل وشامل للصراع، كما جدّدت تأكيد دعمها لجهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة الرامية إلى تحقيق هذا الهدف، بما في ذلك تجديد المحادثات السياسية، داعية قيادات أطراف الصراع اليمنية إلى التواصل بشكل بنّاء مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة بينما يسعى إلى تعميق مشاوراته معها.

وأفاد البيان أن اللجنة بحثت الأزمة الإنسانية الصعبة في اليمن، واتفقت على ضرورة مواصلة تقديم دعم إنساني وتنموي مباشر لليمن وحماية سلامة موظفي الإغاثة، وشدّدت على ضرورة حماية طرق إيصال المساعدات لتقليل احتمال تفاقم الأزمة الإنسانية، مشيراً إلى أن اللجنة الخماسية تدرك أن الأزمة الاقتصادية في اليمن تفاقم المعاناة الإنسانية.

وشددت اللجنة الخماسية على أهمية تقديم دعم اقتصادي إضافي من المجتمع الدولي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي في اليمن، إلى جانب تطبيق إصلاحات ضرورية لتحسين الشفافية المالية في البلاد.

وذكر البيان أن اللجنة الخماسية بحثت كذلك الحاجة إلى حل عاجل لمشكلة الناقلة "صافر"، ودعت الحوثيين إلى السماح للأمم المتحدة بزيارة السفينة لإجراء تقييمهم لها، مفيداً بأن اللجنة اتفقت على الاجتماع بشكلٍ دوري؛ لتنسيق الاستجابة للأزمة اليمنية، ولدعم جهود مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن.