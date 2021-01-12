"بومبيو": إيران ساعدت تنظيم القاعدة على تنفيذ هجمات 11 سبتمبر بأمريكا

قال إن نواب الظواهري موجودون بطهران حاليًا.. وحان الوقت للتصدي لهم

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم الثلاثاء إن نظام إيران ساعد تنظيم القاعدة في تنفيذ هجمات 11 سبتمبر، مؤكدًا أن القاعدة وإيران محور الدمار في العالم، حسب "العربية نت".

وتفصيلاً، أوضح "بومبيو" في مؤتمر صحفي أن إيران سمحت لعناصر القاعدة بحرية التواصل مع الخارج، وحرية الحركة في الداخل، واصفًا إيران بأنها أفغانستان الجديدة بالنسبة للقاعدة.

وكشف وزير الخارجية الأمريكي أن عضو القاعدة أبا محمد المصري الذي قُتل قبل نحو عام كان يعيش في إيران، مشددًا على أن تنظيم القاعدة وجد الملاذ الآمن في إيران.

وقالت صحيفة نيويورك تايمز في نوفمبر الماضي إن القيادي بالقاعدة أبا محمد المصري المتهم بالمساعدة في تدبير تفجير سفارتَين أمريكيتَين في إفريقيا عام 1998 قتله عملاء إسرائيليون بالرصاص في إيران. ونفت إيران التقرير قائلة إنه لا يوجد "إرهابيون" من القاعدة على أراضيها.

وذكر بومبيو في مؤتمر صحفي بنادي الصحافة الوطني في واشنطن أنه يعلن للمرة الأولى أن المصري قُتل في السابع من أغسطس 2020، مضيفًا بأن وجوده في إيران لم يكن مفاجئًا، وقال "وجود المصري داخل إيران يشير إلى سبب وجودنا هنا اليوم.. القاعدة لديها مركز جديد: إنه إيران".

وأكد أن نواب أيمن الظواهري موجودون هناك حاليًا، مشيرًا إلى أنه "حان الوقت للتصدي للمحور الذي يربط إيران والقاعدة".

وأردف: إن النظام الإيراني لم يختم جوازات سفر أعضاء القاعدة أثناء تنقلهم، كما منح شبكة إرهابية مثل القاعدة مركزًا للعمليات.

ولفت إلى أن أوروبا تخاطر بالتعرض لهجمات إرهابية، مصدرها القاعدة المتمركزة بإيران.

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي فرض عقوبات على اثنين من قادة القاعدة المقيمين في إيران.

وعقب انتهاء المؤتمر الصحفي توجه بومبيو إلى تويتر، وذكر أن 100 شركة كبرى قامت بسحب أو إلغاء استثماراتها في إيران.

وأضاف مغردًا بأن 30 دولة توقفت عن استيراد منتجات إيران النفطية، مشددًا على أن العقوبات على إيران منعتها من بيع مليونَي برميل يوميًّا.

وفي بيان أعلنت الخارجية الأمريكية مكافأة تصل إلى 7 ملايين دولار مقابل معلومات تؤدي لتحديد موقع عبد الرحمن المغربي أحد قادة تنظيم القاعدة.

وأفاد الموقع الإلكتروني لوزارة الخزانة الأمريكية بأن الولايات المتحدة فرضت اليوم الثلاثاء عقوبات خاصة بمكافحة الإرهاب على خمسة أشخاص، ربطتهم بإيران، ووصفت كلاً منهم بأنه إرهابي عالمي مصنف بشكل خاص.

وقالت الخزانة الأمريكية إن جماعة مرتبطة بالقاعدة تعمل على الحدود بين العراق وإيران.