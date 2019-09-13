"الهلال الأحمر" بالطائف يفعّل اليوم العالمي للإسعافات الأولية

بتقديم محاضرة توعوية عن الإسعافات الأولية بإدارة التعليم

نفّذت هيئة الهلال الأحمر السعودي بالطائف، بالتعاون مع الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف ممثلة في إدارتَي الأمن والسلامة والشؤون الصحية المدرسية، محاضرة توعوية عن الإسعافات الأولية، بمناسبة اليوم العالمي للإسعافات الأولية.

وقال المتحدث الرسمي باسم هيئة الهلال الأحمر السعودي بالطائف شادي بن عابد الثبيتي: تفعيلاً لليوم العالمي للإسعافات الأولية الذي يوافق تاريخ ١٤ سبتمبر من كل عام حيث شرعت الهيئة بمحافظة الطائف في وضع خطتها بتفعيل هذا اليوم، بتقديم المحاضرات التوعوية عن أهمية الإسعافات الأولية، حرصاً على مساعدة الآخرين ورفع مستوى الوعي لدى المجتمع.

وأضاف: حرصاً من الهيئة على نشر رسالتها بأهمية الإسعافات الأولية، فإن تفعيل هذا اليوم جاء بالتعاون مع الإدارة العامة للتعليم بالطائف، وذلك من خلال المحاضرات الإسعافية التوعوية في المدارس؛ حيث إنها البنية الأساسية في إيصال الرسالة التوعوية والتعليمية.

واستضافت ادارة تعليم الطائف، الفريق التوعوي المكوّن من إدارة الاتصال المؤسسي وإدارة التدريب من هيئة الهلال الأحمر السعودي على مسرح "تعليم الطائف" لعرض المادة العلمية التوعوية.

وتحدّث عبدالله الصخري؛ عن أهمية تعلم الإسعافات الأولية وما ينتج عن تعلمها من فائدة للفرد والمجتمع وذلك باستعراض بعض الأمثلة التوعوية، إضافةً إلى نظام تقديم الخدمات الطبية الطارئة، وشرح أضرار التجمهر وملاحقة مركبة الإسعاف لما فيه من إعاقة لتقديم الخدمة الإسعافية.

بدوره، استعرض سطام القرشي؛ كيفية التعامل مع بعض الأمراض المزمنة والحالات الطارئة المفاجئة.

وتقدم خالد الحارثي؛ مشرف الأمن والسلامة، نيابةً عن مدير إدارة الأمن والسلامة بـ "تعليم الطائف" سلطان الطلحي؛ بالشكر والتقدير لهيئة الهلال الأحمر السعودي.