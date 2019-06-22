وزير الأوقاف اليمني يصف الحوثي بأعظم فتنة فاقت كل صور الإجرام

في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بـ"تويتر"

وصف وزير الأوقاف والإرشاد بجمهورية اليمن الدكتور أحمد عطية فتنة الحوثي بأعظم فتنة مرت على اليمن، لافتاً إلى أن أحداثها وصراعاتها وحروبها فاقت كل صور الإجرام، خدمة للنظام الإيراني الإرهابي.

جاء ذلك في تغريدة للوزير اليمني عبر حسابه الرسمي بتويتر قال فيها: "إن ما فعله الحوثيون فاق كل صور الإجرام في العالم، حتى الغذاء والدواء للشعب دمروه".

وأضاف: "أما الدماء والإعاقات والجروح والتشريد والتهجير فأوصلها إلى كل بيت، وتجاوز عدوانه من اليمن إلى دول الجوار، خدمة للنظام الإيراني الإرهابي".