"النمر": الفحص ضروري في حال إصابة أحد أقارب الدرجة الأولى بجلطة قلبية

قال موضحاً: إذا كان المصاب في عمر "مبكّرة" الرجال تحت ٥٥ والنساء تحت ٦٠

شدّد استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين والتصوير النووي والطبقي الدكتور خالد النمر، على ضرورة إجراء فحوصات قلبية في حال كان أحد الأقارب من الدرجة الأولى مصاباً بجلطة قلبية في عمر مبكّرة.

وقال النمر، في تغريدة على حسابه بتويتر، اليوم: "لابد أن تجري فحوصات للقلب إذا أصيب أحد أقاربك من الدرجة الأولى (أب/أم/أخ/أخت) بجلطة قلب في عمر "مبكّرة" الرجال تحت ٥٥ والنساء تحت ٦٠.