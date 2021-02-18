"الصحة": تسجيل 327 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 371 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس 18 فبراير 2021، تسجيل 327 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 374029 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 371 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 365017 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 5 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6450 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2562 والحالات الحرجة 493 حالة.