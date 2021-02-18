"الصحة": تسجيل 327  حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 371 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس 18 فبراير 2021، تسجيل 327 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 374029 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 371 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 365017 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 5 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6450 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2562 والحالات الحرجة 493 حالة.
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس 18 فبراير 2021، تسجيل 327 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 374029 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 371 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 365017 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 5 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6450 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2562 والحالات الحرجة 493 حالة.