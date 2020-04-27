"بلدية العمرة بمكة" تضبط مستودعًا يخزِّن المواد الغذائية بطريقة مخالفة

"المالكي": تم استدعاء صاحبه لإخلاء الموقع واتخاذ الإجراءات النظامية

ضبطت الإدارة العامة لشؤون البلديات ممثلة في بلدية العمرة الفرعية بمكة المكرمة مستودعًا مخالفًا، يتم بداخله تخزين المواد الغذائية بطرق عشوائية مخالفة، وذلك ضمن حملة قامت بها البلدية على المستودعات الغذائية المخصصة لحفظ الأطعمة وسلامه تخزينها.

وتفصيلاً، أوضح رئيس بلدية العمرة الفرعية، المهندس عمر المالكي، أن الفرق الرقابية تمكنت من ضبط المستودع المخالف للاشتراطات؛ إذ تم رصد مجموعة من المخالفات، تمثلت في سوء حفظ المواد الغذائية، وتخزينها بطرق غير صحيحة.

وأشار "المالكي" إلى أنه تم استدعاء صاحب المستودع لإخلاء الموقع، واتخاذ الإجراءات النظامية. مؤكدًا ضرورة تطبيق الاشتراطات كافة اللازمة لضمان حفظ الأغذية بطريقة صحية آمنة.

وأكد المالكي أن أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في الإدارة العامة لشؤون البلديات تكثف الجولات الرقابية هذه الأيام في ظل السعي للحد من تفشي فيروس كورونا، وتتخذ التدابير الوقائية كافة التي تضمن سلامة المنتج للمواطن والمقيم.