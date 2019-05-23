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أكد أن أحد الأهداف من تسلل

فرنسا.. إعادة مباراة بعد مشاهدة فيديو التقطه أحد المشجعين

في واقعة لا نراها كثيرًا في ملاعب كرة القدم، تقرر إعادة مباراة في إحدى دوريات الهواة بفرنسا، وذلك بعد اللجوء لمقطع فيديو، تم تصويره من أحد المشجعين.



ووفقًا لما ذكره موقع "البطولة" المغربي، فإن لجنة التحكيم بمنطقة دوردونيي وهو إقليم في فرنسا، قررت إعادة المباراة التي جمعت بين سان جينييس أرشينياك وكوندا فوتبول كلوب في 5 مايو الماضي، وانتهت بفوز الفريق الضيف (2-3).



فبعد نهاية المباراة، احتج أصحاب الأرض، وأكدوا أن أحد أهداف الفريق الضيف، كانت من تسلل، لكن الفريق لم يكن لديه دليل لتقديمه، حتى تم التوصل بفيديو من أحد مشجعيه.



وحسب موقع "20 دقيقة" الرياضي، تصادف أن أحد المشجعين كان قد قام بالتقاط فيديو للهدف، الذي يظهر بالفعل تسلل اللاعب الذي هز الشباك، فقرر الفريق أن يرسل للجنة التحكيم المحلية، هذا الفيديو، لتقرر اللجنة إعادة المباراة.