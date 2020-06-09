"الأرصاد" تنبِّه الرياض والقصيم: أمطار رعدية ورياح وتدنٍّ بمدى الرؤية

تشمل عددًا من المحافظات بالمنطقتَيْن.. وتستمر حتى الثالثة فجرًا

أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهَيْن لمنطقتَيْ الرياض والقصيم حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة.

وفي التفاصيل، أوضحت هيئة الأرصاد في تنبيه لمنطقة القصيم أنها تشهد سُحبًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الأسياح والبكيرية والشماسية والمذنب والنبهانية وبريدة وعقلة الصقور وعيون الجواء، وتستمر حتى الساعة الـ 03.00 من صباح الثلاثاء.

ونبَّهت منطقة الرياض بأنها تشهد أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الخرج والدوادمي والرين والعاصمة الرياض والقويعية والمجمعة والمزاحمية وثادق وعفيف، وتستمر حتى الساعة الـ 03.00 من صباح الثلاثاء.



