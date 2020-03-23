أمير القصيم: سأتابع عن كثب تنفيذ قرار "منع التجول"

يطلع أولاً بأول على نتائجه الميدانية

وجّه أمير القصيم الدكتور فيصل بن مشعل، القطاعات الأمنية بتنفيذ التوجيهات العليا والعمل على منع التجول وتطبيق التعليمات، مؤكداً أنه سيتابع على مدار الساعة التأكيد على تطبيقه بكل دقة وفي وقته المحدد، وسيطلع أولاً بأول على النتائج الميدانية.



وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- أمر بمنع التجول للحد من انتشار #فيروس_كورونا الجديد ابتداءً من الساعة الـ 7 مساءً وحتى الساعة الـ 6 صباحًا لمدة (21) يومًا من مساء اليوم الاثنين 28 رجب 1441هـ، الموافق 23 مارس 2020م.



وتوعدت وزارة الداخلية من يخالف أحكام منع التجول بغرامة قدرها 10 آلاف ريال، تضاعف إلى 20 ألفاً في حال التكرار، فإن عاد المخالف إلى ارتكاب المخالفة بعد ذلك يُعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على 20 يوماً.