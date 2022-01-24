رئيس "أرامكو": استمرار الطلب الصحي على النفط.. وبوادر أزمة طاقة عالمية

أكد أهمية توطين سلاسل الإمداد خصوصًا بعد أزمة جائحة كورونا

توقّع أمين الناصر الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية، استمرار الطلب الصحي على النفط.

جاء ذلك في إطار التصريحات التي نقلتها "بلومبرغ" على هامش منتدى برنامج تعزيز القيمة المضافة الإجمالية لقطاع التوريد "اكتفاء" المنعقد اليوم الاثنين في مدينة الظهران.

وقال "الناصر": الطلب على النفط يقترب من مستويات ما قبل جائحة كورونا، وعمليات بيع الأصول التي قد تقوم بها الشركة لن تكون مرتبطة بأسعار النفط.

من ناحية أخرى، أكد رئيس أرامكو في كلمته خلال منتدى "اكتفاء" أهمية توطين سلاسل الإمداد، خصوصًا بعد أزمة كورونا.

وأضاف: المخاطر التي تواجه قطاع التوريد، لاسيما في مجال الطاقة، تحتاج تحركًا سريعًا، حيث نشهد بوادر أزمة طاقة في بعض أجزاء العالم؛ بسبب نقص الاستثمارات".