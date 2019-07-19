الفتح يكسب "نيريجهيهاز سبارتاكوس" المجري وديًّا

حقَّق الفريق الكروي الأول بنادي الفتح فوزًا على نيريجهيهاز سبارتاكوس المجري بهدف نظيف في مستهل التجارب الودية للفريق، وذلك بمعسكره المقام حاليًا في سلوفينيا استعدادًا لبدء منافسات الموسم الجديد.

سجَّل هدف المباراة الوحيد اللاعب منذر النخلي في الدقيقة الـ80.

يُذكر أن الفتح سيخوض 3 مباريات ودية أخرى خلال معسكره؛ إذ يلتقي يو تي إيه آراد الروماني، العين واتحاد كلباء الإماراتيَّيْن.