تسجيل 1095 إصابة جديدة بـ"كورونا" في العراق.. و25 حالة بالأردن

الإعلان عن أول إصابة بالفيروس في "أوباري" في ليبيا.. وإصابة طفلين في فلسطين"

سجلت العراق 1095 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"؛ مما رفع حصيلة الإصابات إلى 17770 إصابة، توزعت الإصابات الجديدة على محافظات: (بغداد، والنجف، والبصرة، وكربلاء، وأربيل، وواسط، والديوانية، ودهوك، وميسان، وديالى، والسليمانية، وكركوك، وبابل، وذي قار، والأنبار، ونينوى).

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 39 حالة وفاة؛ مما رفع عدد الوفيات إلى 496 حالة؛ فيما تم تسجيل 300 حالة شفاء؛ مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 6868 حالة شفاء.

وفي سياق منفصل، أكد فريق الاستجابة السريعة أوباري جنوب ليبيا، اليوم، تسجيل حالة إصابة بفيروس كورونا في المنطقة.

وأوضح الفريق أن الإصابة بسبب "المخالطة" ويجري العمل على تتبع حالة المخالطين، داعيًا السكان إلى التقيد بساعات الحظر المفروضة من المجلس البلدي واتباع الإجراءات اللازمة للحد من انتشار المرض.

وفي المملكة الأردنية، أعلنت وزارة الصحة، اليوم، تسجيل 25 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 915 إصابة.

وأوضحت في بيان صحفي أن الحالات توزعت على 15 حالة لأردنيين قادمين من الخارج، وحالتين مخالطتين لمصابين، و8 حالات لسائقي شاحنات أحدهم أردني، و7 أجانب قادمين عبر الحدود؛ مبينة في الوقت نفسه تسجيل حالة شفاء لمصاب بالفيروس، ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 643 حالة.

وفي فلسطين، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا لطفلين (3 و5) سنوات، وهما أبناء المرأة التي أعلن عن إصابتها سابقًا في السموع.

وأوضحت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة في بيان صدر عن الوزارة اليوم، أن نتائج أول 100 عينة في بلدة الكوم جنوب غرب محافظة الخليل لمخالطي المصاب الذي أعلن عنه مساء أمس؛ جميعها سلبية، والعمل جار على فحص 125 عينة أخرى لمخالطين آخرين للمصاب، وسيتم الإعلان عن نتائج فحوصاتهم في الساعات المقبلة.