أمطار متوسطة على الطائف وما جاورها.. و"الشريف": ابتعدوا عن أخطارها

الدفاع المدني يحذر من النزول لبطون الأودية ومجاري السيول

جدد المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة الطائف العقيد ناصر بن سلطان الشريف، تحذيراته من الأخطار المصاحبة لهطول الأمطار، موصياً بعدم النزول في بطون الأودية ومجاري السيول، كما أهاب بالمواطنين والمقيمين أخذ الحيطة والحذر.

وتشهد الطائف في هذه اللحظات هطول أمطار أقل من المتوسطة، يتوقع زيادتها خلال الساعات القادمة؛ إذ إن السماء ما زالت ملبدةً بالغيوم.

وكان قد ورد اليوم السبت تنبيه متقدم من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة يصحبها زخات من البرد تصحب برياحٍ نشطة على الطائف والأجزاء المجاورة لها، تبدأ من الساعة العاشرة صباحاً، إلى الساعة الثامنة من مساء اليوم.