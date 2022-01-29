"التحالف" يشن غارات مركزة على الحوثيين في تعز .. ويقتل ويصيب متمردين

تدمير سلاح مدفعية

قتل وأصيب عدد من عناصر ميليشيا الحوثي الإيرانية في قصف جوي لمقاتلات تحالف دعم الشرعية، اليوم (السبت)، غربي محافظة تعز.

وأفاد "سبتمبر نت" بأن مقاتلات تحالف دعم الشرعية شنت عدة غارات مركزة على مواقع الميليشيا الحوثية الإيرانية في قرية الصراهم، بمديرية جبل حبشي.

وأضاف أن الغارات أدت إلى سقوط 9 قتلى على الأقل من عناصر الميليشيا، وإصابة آخرين، وتدمير سلاح مدفعية.