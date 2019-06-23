افتتاح المرحلة الثالثة لدائري الطائف.. والعتيبي: كوبري "ثمالة" بعد شهر

بمسافة 5 كم و4 مسارات ويربط طرق "الرياض الهدا- الشفاء والجنوب"

افتتح مدير عام فرع وزارة النقل بمنطقة مكة المكرمة المهندس خالد بن سباح العتيبي، المرحلة الثالثة للطريق الدائري في الطائف بمسافة 5كم بواقع 4 مسارات، والذي يربط عده طرق بالمحافظة وهي: (الرياض، الهدا، الشفاء، وطريق الجنوب).

ورصدت عدسة "سبق" من خلال جولة ميدانية مصورة، وقوف العتيبي، ومدير الطرق بمحافظة الطائف ماجد بن سعد الحارثي، وعددًا من المهندسين بالطريق الدائري، أثناء افتتاح المرحلة الثالثة من الطريق، وتم الوقوف على التحويلة المعمولة مؤقتًا بمسافة 200 متر لحين الانتهاء من المرحلة الرابعة بالطريق ذاته.

ووقفت "سبق" على افتتاح طريق الخدمة بجوار جسر بني سعد، وكذلك الوقوف على مشروع الخزن الاستراتيجي لتحلية المياه لإنهاء بعض المشاكل وإيجاد الحلول لخدمة أهالي محافظة الطائف.

وقال المهندس العتيبي: "الحمد لله، اليوم نفتتح التحويلة بشأن الاستفادة من الطريق الدائري بمحافظة الطائف؛ حيث تم عمل تحويلة لربط الطريق الدائري بطريق الجنوب؛ وبذلك تمت الاستفادة من كامل الجزء المعمول سابقًا لحين استكمال ترسية التقاطع".

وأضاف "العتيبي" أنه تم الوقوف على كوبري ثمالة لمتابعة تطورات العمل وحث المقاول على السرعة؛ مؤكدًا أنه سيتم افتتاحه بعد شهر من الآن.