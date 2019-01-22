بعد ساعات من إعفائه.. ماذا قال الرئيس السابق للهيئة العامة للطيران المدني؟

غرد عبدالحكيم التميمي، الرئيس السابق للهيئة العامة للطيران المدني، بعد ساعات قليلة من إعفائه من منصبه شاكرًا خادم الحرمين وولي عهده على دعمهما له ولقطاع الطيران في السعودية.

وكتب "التميمي" عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "في ختام مسيرتي بهيئة الطيران المدني لا يسعني إلا أن أشكر مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو سيدي ولي العهد على دعمهما اللامحدود لي ولقطاع الطيران، وسأظل ما حييت خادمًا لهما، وجنديًّا مخلصًا لهذا الوطن بإذن الله".

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز قد أصدر أمرًا ملكيًّا، يقضي بإعفاء رئيس الهيئة العامة للطيران المدني من منصبه، وذلك بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 90) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ، وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 10) بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ، وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ / 245) بتاريخ 22 / 9 / 1438هـ.